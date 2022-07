Genoa, Blessin: "Lavoreremo sulla tattica, sto studiando due moduli"

di Christian Torri

le parole dell'allenatore del Grifone, Alexander Blessin, appena arrivato al ritiro di Bad Haring

Oggi a Bad Haring, in Austria è arriavato il Genoa, c'è stata subito l'occasione per parlare con l'allenatore Alexander Blessin

"Ogni giorno lavoriamo sul campo coi giocatori con molta intensità e ci divertiamo- ha detto Blessin- Abbiamo 33 giocatori compresi quelli delle giovanili come Luca Lipani ed è importante seguirli durante l'allenamento. Pensa che sia importante che i giocatori si conoscano tra loro, parlino insieme e facciano gruppo. La scorsa settimana abbaimo lavorato bene sulla condizione atletica, la prossima settimana ci preparemo sulla tattica e le formazioni come il 4-2-2-2 o il 5-3-2. La stagione scorsa non siamo riusciti a creare molte occasioni da gol, Adesso con Massimo Coda abbiamo le qualità per farlo.

Per finire il tecnico rossoblù sta cercarndo di migliorare il suo Italiano: "Ho un insegnante di lingua e di volta in volta sto pacendo progressi"