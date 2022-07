Genoa, Yeboah: "Vogliamo diventare un gruppo forte, un vantaggio avere lo stesso allenatore"

di Redazione

"Alle altre non pensiamo, pensiam solo a creare il nostro gruppo e diventare forti anche nello spogliatoio"

DAL NOSTRO INVIATO

A BAD HARING

Ai microfoni di Telenord Kelvin Yeboah parla della nuova stagione che sta per iniziare e dell'importanza di questo ritiro estivo per far crescere il gruppo.

"Sono sicuro che tutta la squadra abbia recuperato dalla passata stagione - le sue parole - ci siamo messi alle spalle tutto e ora siamo pronti a ricominciare. C’è tanto entusiasmo e tanta voglia di fare e speriamo che vada tutto bene. Ormai sappiamo tutti com’è il mister e quali sono i suoi metodi, si dovrà correre sicuro ma siamo pronti“.

Sulla forza delle avversarie nel prosismo campionato di B. "Non ci pensiamo, pensiamo solo a creare il nostro gruppo e diventare forti anche nello spogliatoio"