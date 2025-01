Genoa, i convocati per Roma: escluso Balotelli, c'è Gollini

Colpo di scena in casa Genoa, Mario Balotelli non è stato convocato per la prossima gara che il Genoa affronterà sul campo della Roma, all'Olimpico.

Esclusione a sorpresa - Mister Vieira ha deciso di non arruolare l'attaccante arrivato a ottobre in rossoblù, nonostante sia già privo di Vitinha e Messias nel reparto avanzato. Anche il brasiliano infatti non compare nella lista, probabilmente poichè non ancora in condizione dopo l'ennesimo infortunio. C'è invece Gollini, anche lui sul piede di partenza. Assenti gli infortunati Vitinha, Badelj e Norton-Cuffy. Rimane a Genova anche il neo-acquisto Otoa.

Addio - Una decisione che sembrerebbe allontanare SuperMario da Genova, dopo il minutaggio nullo ottenuto nelle ultime gare, contro Lecce e Parma. Tuttavia Balotelli potrebbe essere stato escluso per un affaticamento muscolare.

LA LISTA

PORTIERI - Gollini, Leali, Sommariva, Stolz

DIFENSORI - Bani, De Winter, Vasquez, Marcandalli, Martin, Matturro, Sabelli, Zanoli

CENTROCAMPISTI - Bohinen, Thorsby, Miretti, Kassa, Melegoni, Frendrup, Masini, Pereiro

ATTACCANTI - Ekhator, Pinamonti, Venturino

