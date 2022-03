Genoa, i convocati per il Torino: ci sono Piccoli, Hefti e Gudmundsson

di Marco Innocenti

Rientrano, dopo la squalifica, anche Sturaro e Rovella. Ancora fermi ai box Ekuban, Criscito, Cambiaso e Vanheusden

Il Genoa ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Torino in programma alle 21 al Ferraris. Rientrano dall'infortunio Hefti, Piccoli e Gudmundssonm oltre a Sturaro e Rovella, rimasti ai box per squalifica contro l'Atalanta. Niente da fare invece per Ekuban, Criscito, Cambiaso e Vanheusden.

Ecco l'elenco dei 23 convocati di mister Blessin. Amiri, Badelj, Bani, Destro, Frendrup, Galdames, Gudmundsson, Hefti, Hernani, Kallon, Maksimovic, Marchetti, Masiello, Melegoni, Østigard, Piccoli, Portanova, Rovella, Semper, Sirigu, Sturaro, Vasquez, Yeboah.