Genoa-Hellas Verona LIVE 0-0: traversa di Vasquez a portiere battuto

Il Genoa, reduce dal successo di Monza, vuole un'altra vittoria per andare alla sosta in altissima classifica. Gila ripropone il 3-5-2 con Vitinha e Pinamonti in avanti. Marassi, al solito, è una polveriera di entusiasmo con oltre 30mila presenti.



La partita comincia in modo molto aspro e guerresco, l'arbitro Ayroldi ha il suo daffare a contenere gli eccessi di agonismo. La prima grossa occasione è del Genoa, prima con Messias e poi con Vitinha, ma l'Hellas si salva. La replica èdi Tengstedt, ma il colpo di testa è solo accennato. Il primo ammonito è Suslov per una trattenuta su Badelj. Alla mezz'ora Vasquez colpisce la traversa a portiere battuto. Replica l'Hellas con Harroui, ma Gollini fa buona guardia.



LA CRONACA

PRIMO TEMPO

3' Lancio di Badelj per Pinamonti, Frese allontana in fallo laterale.

5' Lazovic si accentra e conclude di destro, tiro respinto da Vogliacco.

7' Lazovic scatta in posizione di fuorigioco, fermata l'azione del Verona.

15' Opportunità per Messias a centro area, salva Duda, poi ci prova anche Vitinha senza successo.

17' Cross di Lazovic, Tengstedt di testa sfiora ma non riesce a colpire il pallone.

19' Ammonito Suslov per gioco scorretto su Badelj.

23' Buona combinazione tra Vitinha e Martin, ma Dawidowicz fa buona guardia.

28' Occasionissima Genoa: cross basso di Sabelli, Vasquez segue l'azione da lui avviata e colpisce verso la porta, il pallone si stampa sulla traversa.

33' Harroui calcia da posizione decentrata, Gollini copre bene il primo palo.





GENOA - HELLAS VERONA 0-0

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Vitinha, Pinamonti. A disposizione: Accornero, Ahanor, Bohinen, Ekhator, Ekuban, Leali, Malinovskyi, Marcandalli, Masini, Sommariva, Thorsby, Kasa. Allenatore: Alberto Gilardino.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Frese; Duda, Belahyane; Harroui, Syslov, Lazovic. Tengstedt. A disposizione: Berardi, Perilli, Daniliuc, Faraoni, Sarr, Bradaric, Livramento, Kastanos, Dani Silva, Okoli, Magnani, Alidou, Mosquera, Cisse, Ghilardi. Allenatore: Paolo Zanetti.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

NOTE: ammoniti Suslov, Dawidowicz.