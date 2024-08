Genoa, Gudmundsson si avvicina alla Fiorentina. Gilardino sogna Milik

Nelle ultime ore si è acceso il mercato degli attaccanti, un circolo che include anche il Genoa. E' sempre più forte infatti il pressing della Fiorentina su Albert Gudmundsson, per il quale i Viola avrebbero messo sul piatto una cifra complessiva di 25 milioni di euro: 6 subito per il prestito e 19 in seguito per il riscatto obbligatorio dell'islandese.

Sembra sempre più vicino l'accordo tra i due club con il calciatore che era già stato corteggiato in passato dal club di Firenze, ma il Grifone aveva sempre fatto resistenza. Da stabilire anche la volontà del giocatore che con l'eventuale trasferimento incrementerebbe il proprio stipendio.

Nel frattempo l'Atalanta è piombata su Retegui dopo l'infortunio di Scamacca, che rimarrà fuori gioco almeno per sei mesi. Più probabile che l'argentino non si muova da Genova, Gilardino tuttavia avrebbe chiesto un rinforzo per il reparto offensivo, ed ecco spuntare il nome di Arkadiusz Milik, in uscita dalla Juventus. Si puo' aprire alla buona riuscita ma rimane l'ostacolo ingaggio e soprattutto la volontà del giocatore a trasferirsi.

Altri nomi per il Genoa sono quelli di Oudin del Lecce e Cancellieri della Lazio. A pochi giorni dall'inizio della stagione è tempo di fare la conta dei giocatori a disposizione