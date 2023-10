Genoa, Gilardino: "Retegui sarà della partita, ma devo valutare se dall'inizio"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Retegui sta bene, si è allenato e sarà della partita come Strootman. Saranno fuori solo Jagiello e Junior Messias. A Mateo non ho chiesto se sente dolore. Lo vedo in campo, sta bene e si è allenato negli ultimi tre giorni. Andiamo oltre. L'importante che stia bene e che la squadra abbia fatto ottimi allenamenti. Se potrà partire dall'inizio, sono valutazioni che verranno fatte nelle ultime 24 ore di tempo".

Lo ha detto Alberto Gilardino alla vigilia della partita con la Salernitana, in programma domani alle 20,45 allo stadio "Ferraris" (Stadio Goal in onda su Telenord seguirà la gara in diretta).

L'allenatore del Genoa, parlando della Salernitana, ha aggiunto: "Quando si cambia allenatore si dà qualche stimolo nuovo. Inzaghi ha fatto molto bene in condizioni difficili a Reggio Calabria. Già vorrà dare un'impronta chiara alla sua squadra. Noi dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare noi nella partita con la giusta calma e non la frenesia per creare i presupposti favorevoli. Ci vorrà grandissima determinazione, grandissima bravura di tutti".