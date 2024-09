Genoa, Gilardino: "In questo momento siamo questi. Perdere il derby così fa male"

"C'è amarezza, grande dispiacere. L'ho percepito nel viso dei miei ragazzi, mia e dello staff. Siamo stati in partita fino alla fine, siamo stati in vantaggio. E' stata una gara sporca, sui duelli ma ci siamo stati. Dovevamo avere più lucidità in determinate situazioni, nel controllo della partita. E in questo momento prendiamo gol troppo facili. E' uno step che dobbiamo migliorare. E' successo col Verona, a Venezia e stasera. Da quando sono qua è il primo momento di difficoltà. E' una cosa chiara, ne sono cosciente. C'è da voltare pagina e c'è da tornare ad avere la positività giusta perché tra tre giorni rigiochiamo. Perdere il derby così fa male. Dobbiamo avere uno step di maturità per i gol presi e nella gestione della partita e di alcune situazioni. E qui dobbiamo crescere velocemente. Non posso recriminare ai ragazzi di aver battagliato nella partita e di aver giocato sui duelli. In questo momento quello che abbiamo è questo, parlo di quello che abbiamo nell'animo. Con degli errori però in questo momento è questa la verità". -parole amare quelle di mister Alberto Gilardino dopo la sconfitta del Genoa nel derby di Coppa Italia, decisa ai rigori.

Gilardino che commenta anche le possibilità dal mercato degli svincolati pe rinforzare la squadra: "Però bisogna stare molto attenti in questi tipi di valutazioni. Se sono rimasti a casa ci sarà un motivo. Andare a trovare gli uomini giusti in questo momento, forse bisognava pensarci prima. La verità è quella. Erano cose prevedibili ma in questo momento prendere per prendere non ha senso. Se dovremo fare delle valutazioni le faremo ma c'è da dare fiducia a questi ragazzi e non abbandonarli. L'unico modo è il lavoro"