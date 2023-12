Genoa, Gilardino: "Partita equilibrata, abbiamo avuto troppa frenesia nel secondo tempo"

Il Genoa trova solo un pari in casa contro l'Empoli, a Malinovskyi risponde Cancellieri. Mister Gilardino nel post gara, analizza la prova dei suoi ai microfoni di Dazn: "Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata e contro un avversario ostico, naturalmente c'è amarezza perché eravamo andati in vantaggio. L'Empoli è stato bravo a trovare il gol del pareggio, noi soprattutto nel finale abbiamo avuto alcune situazioni per poter raddoppiare e vincere, ma è stata una partita equilibrata. Ci siamo fatti trovare impreparati e l'Empoli poteva farci male."

"Retegui? Mateo non era al 100% della condizione ma la volontà era di farlo giocare dopo che mi aveva dato lui stesso la disponibilità. Sta bene e partita dopo partita ritroverà la condizione. Bene ha fatto anche Messias, che non giocava così tanti minuti da tempo, così come ha fatto bene tutta la squadra. Ci portiamo a casa questo punto e ci prepariamo per la sfida di Coppa Italia."

"Malinovskyi si è comportato molto bene, da centrocampista e poi da seconda punta. E' normale che avere grandi giocatori di qualità tecniche al massimo della condizione sarebbe il sogno di ogni allenatore, per varie cause non c'è stata mai questa opportunità ma ci auguriamo tutti di vederli ancora insieme"

Sul gol dell'Empoli, che arriva dalla panchina: "Le partite sono fatte anche per cambiare i giocatori. A volte li cambi e vinci le partite ma a volte prendi gol. La partita è stata equilibrata. Nel primo tempo siamo andati in vantaggio e abbiamo avuto opportunità per raddoppiare. L'Empoli ci ha creato qualche difficoltà nelle ripartenze. Nel secondo tempo siamo calati, abbiamo avuto troppa frenesia nelle giocate e hanno pareggiato. Negli ultimi minuti sono capitate situazioni che se eravamo un po' più lucidi potevamo vincerla".