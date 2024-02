Genoa, Gilardino: "Le sconfitte aiutano a crescere, c'è amarezza ma i ragazzi hanno lottato"

"Il risultato è ampio, e ci lascia un po' di amaro in bocca per l'interpretazione della gara da parte dei ragazzi e per la prestazione che hanno messo in campo. Ho voluto forzare la partita inserendo tanti giocatori offensivi, ho rischiato qualcosina in piu' stasera perchè la volontà nostra era quella di riprendere la gara. I ragazzi hanno lottato, gli ultimi due gol potevano essere evitati, sono arrivati su nostre disattenzioni. Ma allo stesso tempo abbiamo fatto la partita contro una grande squadra, abbiamo battagliato e giocato a tratti buon calcio. Rimane un po' di amarezza." - così mister Alberto Gilardino ai microfoni di DAZN al termine della partita giocata contro l'Atalanta di Gasperini, 4-1 per gli ospiti.

"Calcio più offensivo? La volontà è di essere sempre coraggiosi: bisogna mantenere sempre equilibrio. Nel recupero su qualche errore nostro abbiam preso i due gol finali. Ma c'è stata la voglia di pareggiare subito dopo il 1-2 dell'Atalanta, su questo punto non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi. Cosa diro' ai ragazzi? Le sconfitte servono da insegnamento, sia per la squadra che per me e fanno crescere. Domani analizzeremo la partita e andremo a migliorare cio' che va migliorato prima della trasferta di Napoli, gara impegnativa. Ma mantenendo questa mentalità e questa voglia, cercando di avere il giusto equilibrio."

"Nel secondo tempo abbiamo spinto veramente forte nei primi 20 minuti: recuperando tanti palloni, tante seconde palle, lavorando bene negli spazi e tirando molte volte in porta. I ragazzi sono stati molto bravi, peccato non aver finalizzato tutto cio' che abbiamo creato."

"Malinovskyi? Da lui pretendo sempre molto. E' un giocatore affidabile, così come tutti in questa squadra."

"Retegui? La Nazionale è in buone mani perchè c'è un grande allenatore alla guida. Mateo ha fatto una partita tosta, ha lavorato per la squadra facendo una partita di qualità"

Gilardino chiude commentando il calore dei tifosi, che hanno applaudito la squadra al termine della gara: "Il nostro pubblico è incredibile"