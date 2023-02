Genoa, Gilardino: "Il nostro DNA è quello di una squadra feroce. Infortuni? Out solo Ilsanker"

"Sappiamo che è un momento delicato per il Parma ma per quanto ci riguarda noi dobbiamo pensare a noi e avere grandissima autostima in noi stessi, nel compagno di squadra e grandi umiltà e grande spirito di sacrificio che dobbiamo portare in campo. Se abbiamo questo tipo di atteggiamento noi usciamo da ogni gara con un risultato positivo. Sappiamo che incontriamo una squadra ferita che in organico ha giocatori di grande valore, che si possono accendere in ogni momento della gara". Così mister Alberto Gilardino in conferenza stampa, alla vigilia della trasferta del Genoa sul campo del Parma.

Sul mercato: "Spendo due parole per Galdames. E' dispiaciuto a me e alla squadra perchè nello spogliatoio era un uomo disponibile, perdiamo un uomo importante. Dall'altra parte sono arrivati giocatori che sono entrati in un meccanismo di squadra già oleato. Sta a loro far godere le loro qualità nelle prossime settimane".



Sul match: "Ogni partita è storia a sé. Il livello di attenzione e atteggiamento sarà elevatissimo. Noi da parte nostra non possiamo fare a meno di questo. Il DNA nostro è di una squadra feroce. Ogni giorno lo dico alla squadra: dobbiamo avere il DNA di una squadra feroce, che abbia grande ordine ed equilibrio. Sono punti fondamentali per la partita di domani".



Sulle scelte: "Ho scelta davanti sia per giocare con una o due punte fisiche. Le scelte le faccio in base agli allenamenti, alla squadra che abbiamo di fronte o alla partita che vogliamo fare. Abbiamo scelta e, come ho detto in precedenza, Aramu, Gudmundsson, Salcedo e Dragus hanno spunto. Salcedo e Dragus devono mettersi a disposizione della squadra nel modo migliore e farsi trovare pronti quando verranno chiamanti in causa nel modo migliore. Ovvero determinare".



Dall'infermeria: "Solo Ilsanker è indisponibile per un risentimento muscoalre. Haps è squalificato. Per il resto tutti bene".