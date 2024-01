Genoa, Gilardino: "Frendrup aveva un problema alla caviglia. Retegui è vicino al top della forma"

Alberto Gilardino è intervenuto in sala stampa dopo lo 0-0 con il Torino. Tante domande sulle scelte di formazione e sull'esclusione di Frendrup: "Aveva un problema alla caviglia, in settimana si è allenato poco e aveva bisogno di rifiatare. Non ho pensato solo alla tattica, anche se avere calciatore come Malinovskyi, Badelj e Messias in mezzo al campo era importante. Il Toro è una squadra forte nei duelli e abbiamo fatto una partita gagliarda: era quello che volevo. Alla lunga è stata una partita equilibrata ma sui numeri meritavamo qualcosa più noi per il numero dei tiri in porta".





Sul mercato: "Dragusin è il passato, dobbiamo pensare a lavorare e a crescere. Sul mercato siamo alla finestra, c'è comunicazione col direttore. Sanno cosa desidero ma allo stesso tempo non dobbiamo stravolgere la squadra ma laddove possiamo migliorare, dobbiamo migliorare. Pellegri? Non dovete chiedere a me, ma un attaccante lo cerchiamo".





Su Retegui: "Sapeva che avrebbe dovuto fare una partita sporca. Buongiorno è un difensore importante e forte sull'uomo ma Mateo ha lavorato bene. Siamo vicini a vedere il Retegui di inizio stagione".





Sui leader in campo: "Abbiamo bisogno di questi tipi di atteggiamento. La fortuna di avere dei leader, anche silenziosi, diventa determinante".