Genoa, Gilardino dopo il ko con la Fiorentina: "Bisogna imparare dalle sconfitte. Mercato? Ci confronteremo con la società"

Sconfitta amara per Gilardino e il Genoa all'esordio in campionato di Serie A. Il tecnico rossoblu' parla così nel post gara: "Credo che dalle sconfitte bisogna imparare e sia determinante. Stasera credo che abbiamo toccato con mano cosa vuol dire la Serie A. Abbiamo affrontato una squadra forte, come avevo detto anche ieri, una tra le prime 6/7 del campionato. Sicuramente non è stato un inizio positivo perchè andare sotto di due gol non è mai semplice, soprattutto contro squadre con giocatori di talento e qualità che creano superiorità numerica sugli esterni. Non è mai semplice. Allo stesso tempo devo dire bravi ai ragazzi perché hanno dato tutto. In questo momento abbiamo questo, ma sappiamo tutti che dobbiamo fare di più, io in primis, per cercare di trovare le soluzioni migliori a livello tattico e un’identità forte. Non è un alibi, non è semplice. Alcuni ragazzi sono arrivati nelle ultime settimane e non li ho avuti disponibili e spero di averli il più presto possibile. Da stasera si capisce che dobbiamo fare un altro tipo di campionato e che questa è la realtà”.

"A fine partita ho detto ai ragazzi negli spogliatoi che puoi andare sotto di uno o due gol, ma non bisogna essere remissivi e non bisogna abbassare la testa mai. Questo deve diventare il nostro DNA di squadra, dobbiamo lottare su ogni campo sia in casa che fuori. Dobbiamo proporre e trovare soluzioni offensive, ma la prima cosa è quella”.

Sul mercato: "La società è alla finestra, stiamo facendo delle valutazioni e anche in base alla partita di stasera ci confronteremo e vedremo cosa ci sarà da fare”.

Su Biraschi: "Bani e Biraschi sono rientrati dopo due infortuni e si sono allenati con noi gli ultimi quattro giorni con noi per giocare stasera. Avevamo De Winter e Vasquez che è entrato dopo. La prova di Biraschi è stata positiva come tutti i ragazzi hanno dato tutto. Non posso rimproverare nulla sull'impegno”.