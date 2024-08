Genoa, Fabio Silva si allontana. Pinamonti in pole per il post Retegui

E' Andrea Pinamonti il giocatore in pole position per il Genoa per sostituire Mateo Retegui, recentemente ceduto all'Atalanta. I rossoblu' stanno definendo insieme al Sassuolo, club proprietario del cartellino, i dettagli di una trattativa che potrebbe chiudersi prima di sabato, ovvero il giorno dell'esordio in campionato del Genoa.

La formula sarebbe quella del prestito oneroso - circa 1 milione di euro più bonus - con un riscatto fissato sui 16/17 milioni di euro da esercitare in un'altra sessione di mercato. Per Pinamonti si tratterrebbe di un ritorno in rossoblu', avendo già giocato a Genova nella stagione 2019/2020, 7 gol e 3 assist in 34 gare.

Si allontana invece Fabio SIlva dopo che il Wolverhampton ha rifiutato l'offerta di un prestito con diritto di riscatto da parte del Grifone, che comunque rimane in pressing. Sfuma invece il classe 2006 Anton Matkovic, il club croato dell'Osjek infatti non vuole privarsi del giocatore. Niente da fare nemmeno per Bojan Miovski che ha firmato con il club spagnolo del Girona fino al 2028.

Sul fronte delle cessioni da segnalare il passaggio di George Puscas ai turchi del Bodrumspor, a titolo definitivo.