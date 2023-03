Genoa, dopo 2 mesi di silenzio Portanova torna a parlare: "Pensavo che dar fiducia alla giustizia fosse la cosa giusta"

Dopo 2 mesi di silenzio, il calciatore del Genoa Manuele Portanova, ha parlato pubblicamente sui sui account social riguardo la situazione che lo vede condannato in primo grado a 6 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo su una ragazza di 21 anni.

"Ho superato tante difficoltà nella mia vita ma mai mi sarei immaginato di dover affrontare un periodo come questo. Sento e leggo una storia che non conosco, che non si avvicina lontamente alla realtà e mi chiedo ogni giorno perchè è successo a me. Presto ci sarà modo di dire la mia versione docmentando con PROVE e non con ipotesi. Per la mia famiglia, per il mio club, per la mia vita credevo che rimanere in silenzio e dar fiducia alla giustizia fosse la cosa giusta ma adesso purtroppo mi sono reso conto che il silenzio ha presentato un conto troppo salato che non sono più disposto a pagare. A presto, vi abbraccio.

Manolo Portanova"