Genoa, Daniele Portanova sui social si stringe intorno a Manolo: "Figlio mio, sempre al tuo fianco"

Un padre che a gran voce si schiera a fianco del figlio. Daniele Portanova, padre di Manolo, il centrocampista 22enne del Genoa condannato in primo grado a 6 anni di reclusione per stupro di gruppo ai danni di una studentessa senese, sui social si schiera a difesa del figlio: “Figlio mio, nutriti delle cattiverie. Sempre al tuo fianco, l'innocenza non si paga". Daniele, ex difensore da 47 partite e 2 gol con il Genoa, ha rotto così il silenzio della famiglia su un caso che ha naturalmente fatto molto rumore. Il giocatore rossoblu non è stato convocato per il match di oggi pomeriggio contro l’Ascoli, dopo che con il SudTirol giovedì era stato convocato ma poi mandato, a causa delle pressioni dei tifosi soprattutto sui social, in tribuna. La società rossoblù nel frattempo ufficialmente non ha rilasciato alcun tipo di commento.

(immagine tratta da pianetagenoa1893.net)