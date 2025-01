Genoa, da Vitinha a Ekuban: i dubbi di Vieira per il Monza

Riprenderanno domani, venerdì 24 gennaio, i lavori in casa Genoa in vista del prossimo impegno del Grifone, in casa contro il Monza, lunedì sera allo stadio Ferraris.

Il punto - Migliorano le condizioni di Norton-Cuffy ed Ekuban, così come di Vitinha: tutti e tre saranno sottoposti a test in qeusti giorni per capire meglio se saranno arruolabili per il test contro i brianzoli. Il più 'rapido' a recuperare dovrebbe essere il portoghese.

Assenti - Lunedì prossimo saranno sicuramente assenti sia Bani che Badelj, che dovrebbero farcela per la trasferta di Firenze. Punto interrogativo invece su Messias, spesso fuori per problemi muscolari e ricadute. Di fatto il Genoa non lo ha mai avuto al 100% durante la prima parte di campionato

New entry - Da valutare anche i due acquisti del mese di gennaio arrivati da pochi giorni, il difensore danese Otoa e l'ala sinistra Cornet, che hanno però pochissime sedute con i nuovi compagni nelle gambe e potrebbero saltare la sfida col Monza per essere poi a disposizione a Firenze nel turno successivo

Chance per Balotelli? - Viste le assenze importanti, quella contro il Monza potrebbe davvero essere la sfida di Mario Balotelli, al centro delle cronache in questa settimana fra voci di mercato e criptici post social. I prossimi giorni saranno decisivi.

