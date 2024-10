Genoa, da venerdì via alla prevendita per le gare con Como e Fiorentina: promozione speciale per Halloween

Al via dalle ore 10 di venerdì 25 ottobre alle prevendite per le partite in casa del Genoa con Fiorentina e Como.

Le prevendite per le partite con Fiorentina e Como allo stadio “Ferraris” scattano venerdì alle ore 10. Disposte ulteriori riduzioni di prezzo in alcuni settori rispetto alle gare precedenti. E’ possibile acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi, senza tessere del tifoso Dna Genoa, anche sul canale online. Inizio, costo e modalità per le prevendite settore ospiti saranno comunicate dopo le determinazioni delle autorità competenti.

Genoa-Fiorentina: giovedì 31/10, ore 18:30

Genoa-Como: giovedì 07/11, ore 20:45 (biglietto gratuito Under 14 per Gradinata Zena e Laterale richiedibile al Ticket Office al Porto Antico in base alle procedure in vigore).

Vendita online settori ordinari

genoacfc.vivaticket.it

Altri canali

Ticket Office via al Porto Antico 4 – Genova

(aperto nel fine settimana e anche lunedì 28/10 in orario continuato 10-19)

Genoa Store Via Vittorio Veneto 48 – Chiavari

Ricevitorie Vivaticket

Prezzi base (Under 16)

Distinti Centrali: € 60 (30)

Distinti Laterali: € 50 (25)

Gradinata Laterale € 20 (10)

Gradinata Zena: € 30 (15)

Tribuna Inferiore: € 80 (40)

Vendita online settore ospiti

vivaticket.it

Rivendita del posto per abbonati

genoacfc.vivaticket.it dalle ore 10 del 25/10

Promo Halloween Ticketing

Ticketing: buono sconto del 50% richiedibile al Ticket Office del Porto Antico, per i prodotti Genoa Experience e Bimbi in campo, utilizzabile fino al 30/06/2025.

Riservata a chi acquista biglietti per entrambe le partite, Genoa-Fiorentina e Genoa-Como.

Promo Halloween Merchandising

Merchandising: sconti fino al 40% nei Genoa Store e sull’e-commerce per i prodotti delle collezioni Pre-Match e Rappresentanza bianca:

Pre match adulto: 39,90 maglia; 49,90 felpa

Pre-match bambino: 29,90 maglia; 44,90 felpa

Rappresentanza bianca adulto: maglia 24,90; polo 29,90; felpa 49,90

Rappresentanza bianca bambino: maglia 19,90; polo 24,90; felpa 39,90

Promo Maglia Home sconto 50%

Riservata ai 28.093 abbonati esclusivamente nei punti vendita ufficiali del club fino alla fine del mese di ottobre.