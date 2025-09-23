Genoa: da Thorsby a Venturino fino a Stanciu, ecco le carte da giocare in Coppa con l’Empoli

Patrick Vieira prepara il match delicato di lunedì prossimo al Ferraris con la Lazio reduce dal ko nel derby con la Roma. Troppo importante la fida coi biancocelesti per la classifica del Grifone a quota 2 punti dopo l’ingiusta sconfitta a Bologna per un rigore contro i rossoblu che da giorni fa arrabbiate i tifosi. Ma prima c’è l’incontro di Coppa Italia che si giocherà a Marassi giovedì con l’Empoli.

In questo caso Vieira darà spazio a chi fin qui ha giocato di meno, senza però snaturare troppo la formazione perché il tecnico vuole passare il turno. In campo ci sarà probabilmente posto per Marcandalli, in mezzo si rivedrà Thorsby mentre in avanti si candidano Venturino, Stanciu e Gronbaek.

