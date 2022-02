Genoa, Criscito e Rovella verso il recupero in vista delle sfide contro Salernitana e Venezia

di Marco Innocenti

Dopo le due buone prestazioni contro Udinese e Roma, ora Blessin deve risolvere anche il nodo sterilità offensiva

Torna ad allenarsi a Pegli, il Genoa di Alexander Blessin, in vista delle due sfide decisive contro la Salernitana al Ferraris e poi a Venezia. Due gare, 180 minuti appena, che potrebbero però dire molto, anzi moltissimo, sulle reali possibilità della formazione rossoblu di continuare a cullare sogni di salvezza. Con Il Cagliari in netta ripresa, Sampdoria e Spezia che non sembrano intenzionate a mollare il colpo, la speranza per il Genoa è di riuscire a mettersi dietro almeno i lagunari, per poi restare ad attendere un calo di una delle avversarie più in alto in classifica.

Mister Blessin, nel pomeriggio, ritroverà la squadra a Pegli. Cambiaso rientra dalla squalifica e torna quindi disponibile per domenica ma dovrà fare a meno di Bani, reduce dall'infortunio muscolare rimediato contro la Roma. Da valutare invece le condizioni di Criscito e Rovella, che potrebbero tornare arruolabili in vista di queste due gare così importanti.

Inutile nascondersi dietro un dito, però. E' più che evidente che a fare la differenza, a segnare lo scarto rispetto alle prime due uscite positive del Genoa targato Blessin dovrà essere l'attacco. Mancano i goal, tanto per farla breve, e senza di quelli vincere diventa impossibile per qualunque squadra. Il tecnico tedesco, ora, dopo aver ridato fiducia all'ambiente e dopo aver dato gioco e carattere alla squadra, dovrà fare ancora un ultimo miracolo: far ritrovare al Grifone la via della rete. I rossoblu infatti, Coppa Italia a parte, sono a secco di reti da quattro giornate, da quella magia di Destro contro il Sassuolo del 6 gennaio. Poco, troppo poco per sperare nella rimonta in classifica.