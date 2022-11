Genoa, Coda vince il premio come MVP di Serie B del mese di ottobre: sarà premiato al Ferraris

L'uomo in più nella lotta promozione. È l'attaccante del Genoa Massimo Coda il miglior calciatore del mese di ottobre in Serie B, dopo che l'MVP del mese di settembre era stato Walid Cheddira del Bari, convocato proprio ieri dalla nazionale marocchina per il Mondiale che partirà in Qatar il prossimo 20 novembre. Come ogni mese, il premio è stato assegnato con i voti dei broadcaster ufficiali del campionato, Sky, Dazn, ed Helbiz, con un giornalista ciascuno, a cui si aggiunge un personaggio del web, Luigi Potacqui, fondatore, scrittore e content creator della pagina social “Romanzo Calcistico”.

Dopo essere stato il primo calciatore del “Campionato degli Italiani” a vincere il trofeo di MVP lo scorso febbraio, Coda è anche il primo in assoluto a vincere il premio per la seconda volta. La punta verrà premiata domenica pomeriggio, prima del posticipo casalingo contro il Como (13esima giornata) in programma alle ore 16.15. Se la squadra guidata da Alexander Blessin nel mese di ottobre ha guadagnato 11 punti in 5 gare, il merito, soprattutto in trasferta, è stato del suo numero 9. L'attaccante originario di Cava de' Tirreni, che proprio ieri ha compiuto 34 anni, ha preso parte a 5 gol in 5 presenze con 4 gol e 1 assist: nessun calciatore ha fatto meglio nel periodo nello scorso mese anche per tiri totali (20), tiri nello specchio (10) e tocchi in area avversaria (33). Coda ha spadroneggiato nelle tre gare giocate dal Grifone lontano da Marassi: nella vittoria del Genoa in casa della Spal, dove ha sbloccato il match e poi servito nel finale l'assist a Gudmundsson per il definitivo 0-2, ha colpito su rigore a Cosenza aprendo il match poi vinto dai rossoblù per 1-2 ed è stato mattatore anche nella vittoria in casa della Ternana, quando una sua doppietta in pochi minuti (prima su rigore, e poi con un pregevole pallonetto) ha ribaltato il momentaneo vantaggio degli umbri firmato da Favilli.

Coda rappresenta il classico centravanti, un ariete in area di rigore e un rapace sotto porta. Dotato di forza fisica e buona tecnica, grazie ai suoi 184 cm uno dei suoi punti di forza è sicuramente il colpo di testa. Queste caratteristiche gli hanno permesso di distinguersi con le maglie, fra le altre, di Cremonese, Salernitana e Benevento, fino all’ultima esperienza tra le fila del Lecce, squadra in cui ha militato fino alla scorsa stagione in cadetteria: la stagione 2021/22 è stata trionfale, con il primo posto in classifica e la conseguente promozione nella massima categoria per i salentini, il Premio Pablito come miglior marcatore del torneo grazie ai 20 gol messi a referto e il premio come MVP dell’anno, con il Presidente della Lega Serie B Mauro Balata che ha consegnato entrambi i premi a quello che è stato sicuramente il fiore all'occhiello nella campagna acquisti di un Genoa che vuole immediatamente tornare in Serie A.

(immagine tratta dal profilo Facebook Genoa CFC)