Genoa, l'ex Masiello minacciato sui social: salterà Bari-Sud Tirol

L'ex Genoa Andrea Masiello, oggi al Sud Tirol, non verrà convocato per la sfida con il Bari. La società altoatesina non porterà in Puglia il calciatore, minacciato via social per la questione del calcioscommesse: 11 anni fa, durante un Bari-Lecce, causò volontariamente un autogol - come da lui stesso ammesso - per indirizzare l'andamento della gara. Masiello fu squalificato per quasi due anni e mezzo e condannato, in sede penale, a 22 mesi più il versamento di soldi per costruire un campetto da calcio.

Masiello è stato preso di mira in maniera violenta: le autorità hanno deciso di considerare la partita ad alto rischio e allora, per evitare anche problemi di ordine pubblico, il Sud Tirol non porterà con sé il difensore.