Genoa, che vittoria: tre punti pesantissimi, Gila e la sua squadra affondano la Salernitana (2-1)

Vittoria in rimonta e impresa contro la sfortuna per il Genoa di Alberto Gilardino che passa 2-1 sul campo della Salernitana. Dopo il fulmineo vantaggio di Martegani, i rossoblu' pareggiano subito con Retegui - colpito poi da uno snack lanciato dagli spalti - e completano la rimonta con Gudmudnsson nella ripresa, abile a traformare un calcio di rigore. Genoa che ottiene tre punti d'oro che lo fanno volare a 25 in classifica, vittoria importantissima nonostante i ben 8 assenti.

LA CRONACA

Salernitana subito in vantaggio: trascorre un minuto di partita e Simy serve Candreva che lancia Bradaric, assist a centro area raccolto da Martegani che al volo scaraventa alle spalle di Martinez. Uno a zero per i padroni di casa.

Il Genoa reagisce subito e al 13' pareggia con Mateo Retegui, a digiuno dal 28 settembre: passaggio filtrante di Badelj e gran botta di sinistro del centravanti sotto la traversa. I tifosi campani gettano in campo oggetti, snacks (Strootman ne scarca uno e se lo mangia in segno di protesta) e persino un pezzo di gradinata che sfiora Spence a uno stinco. La pietra viene consegnata all'arbitro Orsato. "L'importante che nessuno si sia fatto male", ha commentato Strootman nell'intervallo.

Ammonito Frendrup al 29' per intervento scorretto.

Nel finale di tempo Martinez si oppone a Candreva e si va al riposo sul risultato di 1-1.

A inizio ripresa (11') calcio di rigore per il Genoa per un tocco di braccio in area di Lovato. Va Gudmundsson sul dischetto (anche Retegui avrebbe voluto tirarlo) e non sbaglia: 2-1 per la squadra di Gilardino. Replica la Salernitana con Candreva, che su punizione (ammonito Bani) fa tremare la traversa.

Entra Thorsby al posto di Vogliacco, colpito dai crampi.

Serie di cambi nelle file della Salernitana mentre Gilardino inserisce Ekuban per Strootman. Ammonito anche Martinez al 91' per perdita di tempo

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SALERNITANA (4-3-2-1) Ochoa; Pierozzi, Gyomber, Lovato (dal 75' Ikwuemesi), Bradaric (dall'83' Daniliuc); Basic (dal 68' Kastanos), Maggiore, Martegani (dall'83' Legowski); Candreva, Tchaouna (dal 75' Zanoli); Simy All. Inzaghi

GENOA (3-5-2): Martinez; Vasquez, Bani, Vogliacco (dal 70' Thorsby); Frendrup, Strootman (dall'85' Ekuban), Badelj, Malinovskyi, Spence; Retegui, Gudmundsson All. Gilardino

AMMONITI: Bani, Vogliacco, Badelj, Frendrup, Martinez (G)