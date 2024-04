Genoa, buon punto a Firenze: Ikoné risponde al gol di Gudmundsson su rigore (1-1)

Buon punto conquistato dal Genoa a Firenze, i rossoblù salgono a quota 39 punti in classifica dando continuità al loro campionato. Ancora in gol Gudmundsson, sempre più cannoniere della squadra di Gilardino.

L'AVVIO - Il Genoa rende visita alla Fiorentina con l'intento di vendicare la batosta della prima giornata di campionato, quando i viola passarono a Marassi col risultato di 1-4. Gilardino porta Retegui in panchina e schiera Ekuban in attacco con Gudmundsson. Assenti Malinovskyi e Vitinha, a Badelj la gestione del centrocampo, con Messias e Frendrup ai suoi lati, mentre sulle fasce tocca ancora a Sabelli e Martin. In difesa, davanti a Martinez, giocano Bani, De Winter e Vasquez. Bel colpo d'occhio dei tifosi rossoblù sugli spalti (nella foto), che sperano nel ritorno alla vittoria al "Franchi" (l'ultima fu nel 1977, 1-2 firmato da Pruzzo e Arcoleo).

FIORENTINA-GENOA 1 - 1

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Bonaventura, Duncan; Ikonè, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Badelj, Frendrup, Messias, Martin; Gudmundsson, Ekuban. All. Gilardino

LA CRONACA - La Fiorentina parte all'attacco, Belotti ci prova di testa ma alza la mira. Al 7' Ikonè conclude debolmente dal limite, Martinez è attento. Al 12' reagisce il Genoa, Gudmundsson ispira Messias che viene fermato all'ultimo dall'intervento di Ranieri in spaccata. Buon momento per i rossoblù, Ekuban si libera della marcatura e va al tiro di sinistro: pallone alto.

E' una bella partita, tra due squadre che non hanno assilli di classifica. Bonaventura assiste Beltran, che fa la barba alla traversa. Grande risposta del Genoa, traversone di Martin con i giri contati e stacco di Ekuban che costringe Terracciano a una super parata. Lo stesso attaccante rossoblù sugli sviluppi del corner si divora la palla del vantaggio a tu per tu con il portiere avversario sbucciando di testa.

Al 25'annullato un gol a Belotti, "pescato" dal Var in posizione di fuorigioco sul passaggio di Bonaventura. Al 39' Messias si divora (murato da Terracciano) un gol su un disimpegno sbagliato di Martinez Quarta, Parisi stende Ekuban in area. Calcio di rigore ineccepibile che Gudmundsson trasforma con freddezza spiazzando il portiere. Tredicedisima rete in campionato per l'islandese.

Sul finire del tempo si infortuna Messias alla coscia sinistra, al suo posto entra Thorsby.

La Fiorentina non ci sta e tenta di trovare subito il pari, Bonaventura però non inquadra la porta. Il primo tempo si chiude sull'1-0 a zero per il Genoa.

Italiano nell'intervallo sostituisce Duncan con Arthur. La Fiorentina pareggia dopo nove minuti nella ripresa, tutto parte da Bonaventura che imbecca Ikoné in area: il colpo di testa non lascia scampo a Martinez.

Gilardino inserisce Retegui per Ekuban, oltre a Spence e Haps per Martin e Sabelli. Subito Ammonito Spence per un intervento scomposto su Nico Gozalez. Al 19' contatto in area tra Kayode e Retegui, l'arbitro fischia il rigore ma viene richiamato al Var da Mazzoleni e dopo avere visionato le immagini torna sui suoi passi, togliendo il penalty.

Sei i minuti di recupero assegnati da Di Marco e il risultato non cambia.