Genoa, Blazquez: "Noi facciamo calcio, non calciomercato"

di Redazione

L'amministratore delegato del Genoa Andreas Blazquez ha fatto il punto della situazione dopo i primi giorni di allenamento e prima della partenza per il ritiro di Bad Haring del 18 luglio.

"Siamo molto contenti della risposta dei tifosi. Vorrei ringraziarli, stiamo allestendo una squadra forte per la Serie B, campionato molto duro. Io vorrei vedere lo stadio pieno. Non è facile ma vorrei arrivare a quota 20.000 abbonamenti. Quando giro per strada alcuni tifosi sono arrabbiati ma la maggioranza è contenta ed è questa una grande responsabilità".

E poi ancora sulla società. "Stiamo cercando di migliorare gli aspetti del club e stiamo cercando profili che possano migliorare il reparto sportivo. Ci sono stati altri ingressi come scout, settore medico andiamo avanti".