Genoa, Blazquez in esclusiva a Telenord: "Stiamo lavorando con Bucci e Toti per il nuovo centro sportivo"

Il Genoa avrà il suo centro sportivo ed è stata identificata un'area per costruirlo: la notizia è stata data dall'amministratore delegato rossoblù nel corso del suo intervento in esclusiva in 'We Are Genoa': "In 15-20 anni nessuno aveva fatto nulla da questo punto di vista, ma noi sappiamo che non possiamo competere in modo sostenibile in Serie A senza avere un centro sportivo di qualità".

L'area sarebbe stata individuata: "Un posto è stato identificato, il sindaco Bucci è entusiasta e anche il presidente della Regione Toti è molto disponibile per farci raggiungere quest'obiettivo. Abbiamo bisogno almeno di tanto spazio: dobbiamo avere 6-7 campi di allenamento, perché così le giovanili saranno legate alla prima squadra e potremo creare anche una struttura di tecnici che lavorino allo stesso modo. E poi dobbiamo anche lavorare sullo stadio".