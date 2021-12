Genoa, Bassetti a Telenord: "Questo pubblico non merita una squadra così"

di Alessandro Gardella

Il professore attacca la squadra rossoblù dopo la sconfitta nel derby: "A gennaio ci vuole una rivoluzione totale, non c'è un giocatore decente"

Il Genoa perde male il derby. Finisce 3-1 per la Sampdoria e la formazione rossoblù sprofonda a -8 dai cugini blucerchiati. Infuriato al fischio finale anche il professor Matteo Bassetti, noto tifoso genoano, che ai microfoni di Telenord ha commentato così la gara pochi minuti dopo il fischio finale: "Un derby bruttissimo per noi, complimenti alla Sampdoria che ha meritato. Un pubblico così non merita una squadra del genere, non c'è un giocatore che merita il tifo del Genoa. Devono cambiare tutti i giocatori. A gennaio ci vuole una rivoluzione totale, una squadra inguardabile, non c'è un giocatore decente". Bassetti critico anche nei confronti di Andriy Shevchenko, che ha ottenuto un solo punto nelle ultime 5 partite: "Mi pare che non abbia portato nulla. Una squadra senza anima, senza gioco, senza palle, senza niente. Davvero un brutto Genoa. Solo un grande pubblico, un applauso ai tifosi che hanno cantato ininterrottamente dall'inizio alla fine".