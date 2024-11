Genoa, Balotelli tra i convocati per il Parma

Mario Balotelli è stato inserito nella lista dei convocati del Genoa per la trasferta di Parma, dopo cinque mesi lontano dai campi e soltanto sei giorni di lavoro. Dopo dieci allenamenti effettuati al 'Signorini' di Pegli, SuperMario sarà tra i giocatori che saliranno sul pulmann, destinazione Emilia. Il match del 'Tardini' diventa uno spartiacque fondamentale per il Grifone, contro un avversario diretto per la permanenza in Serie A.

Per Gila però c'è sempre da far fronte alla cronica emergenza infortuni: tra gli indisponibili, c'era la speranza di recuperare Bani, ma il difensore non sarà della partita contro i ducali. Ma considerando solo l'attacco e le assenze di Messias, Vitinha, Ekuban ed Ankeye, poter contare su un Mario Balotelli in più è sicuramente ossigeno per la rosa rossoblù.

I CONVOCATI

Portieri: Leali, Sommariva, Stolz.

Difensori: Ahanor, Aaron Martin, Marcandalli, Matturro, Sabelli, Vasquez, Vogliacco, Zanoli.

Centrocampisti: Badelj, Bohinen, Frendrup, Kassa, Masini, Melegoni, Miretti, Thorsby.

Attaccanti: Accornero, Balotelli, Ekhator, Pereiro, Pinamonti.