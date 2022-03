Genoa, Badelj: "Rammarico enorme, manca sempre solo il goal"

di Marco Innocenti

"Adesso siamo diventati una squadra, cosa che prima non eravamo. Prestazioni così, per questi tifosi che lo meritano, rendono orgogliosi"

"Rammarico enorme, manca sempre solo il goal". Così Milan Badelj al termine della sfida fra Genoa ed Empoli al Ferraris. L'ennesimo pareggio, ancora una volta senza reti, che potrebbe aver scritto al parola fine sulle residue speranze di salvezza della formazione di Blessin. "Dobbiamo trovare le forze di rialzarci dopo partite in cui mettiamo qualcosa in più degli altri ma ci manca la vittoria - ha aggiunto Badelj ai microfoni di Sky Sport - Alla fine rimaniamo sempre un po’ corti. Siamo frustrati, mettiamo tutto e non riusciamo a superare il periodo negativo. Il rammarico è enorme ma allo stesso tempo andare in partita e fare queste prestazioni per questa gente, che lo merita, mi rende orgoglioso. Lotteremo fino alla fine”.

"Abbiamo cambiato molto - ha proseguito - Siamo diventati squadra, cosa che prima non eravamo. per il resto, non andrei nello specifico. Adesso non resta che mettere in campo tutto quello che abbiamo messo oggi. Siamo diventati la squadra scomoda, con tanta energia e voglia, anche con tanti errori. Siamo qui per sacrificarci e si vede".