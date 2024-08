Genoa, amichevole con profumo d'Europa: vittoria 2-1 a Monaco, reti di Messias e Martins

Ottimo collaudo per il Genoa di Alberto Gilardino in vista dell'esordio ufficiale in Coppa Italia del 9 agosto con la Reggiana. In una partita a porte chiuse al centro sportivo "La Turbie" di Montecarlo, i rossoblu (in maglia oro) battono in amichevole il Monaco, formazione francese che parteciperà alla prossima Champions League. Si registra nella ripresa anche l'esordio di Gollini.

Assenti Ankeye, Gudmundsson, Ekuban, Marcandalli e Matturro, nel Principato Gila collauda una squadra con Leali in porta, in difesa con Bani e De Winter c'è Vogliacco, in mediana Badelj e Frendrup con Messias, e Zanoli a destra. In attacco il duo Retegui-Vitinha.

Il Monaco parte forte, ma al 14' il Genoa passa in vantaggo con Messias. Due legni per parte, con Vitinha e Balogun prima dell'intervallo. Nella ripresa esordio per Gollini in porta e dopo una girandola di cambi il Genoa trova il raddoppio grazie ad Aaron Martin. In pieno recupero arriva il gol monegasco di Illenikhena e fissa il risultato finale di 1-2.



GENOA-MONACO 2-1

RETI: 14' Messias, 58' Martin, 92' Illenickena

MONACO (3-4-1-2): Köhn; Singo, Kehrer, Salisu (37' Maripan); Vanderson, Ouattara, Zakaria, Camara; Minamino; Embolo, Balogun.. Allenatore: Adi Hütter

GENOA (3-5-2): Leali (46' Gollini); Vogliacco, Bani (60' Sabelli), De Winter; Zanoli, Frendrup, Badelj, Junior Messias (55' Malinovskyi), Martin (60' Pittino); Vitinha (55' Fini), Retegui (55' Ekhator). Allenatore: Alberto Gilardino