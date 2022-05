Genoa, addio social per Amiri: "Avrete sempre un posto speciale nel mio cuore"

di Marco Innocenti

Addio social per Nadiem Amiri. Il giocatore ha infatti salutato il popolo rossoblu con un messaggio affidato al proprio profilo Instagram nel quale si rivolge direttamente a quella che lui chiama la "Cara famiglia Genoana": "Le nostre giornate insieme stanno per finire - scrive il giocatore tedesco, il cui prestito scadrà il prossimo 30 giugno - Sfortunatamente non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Comunque mi sono divertito ogni secondo che ho giocato per questo club e questi fantastici tifosi. Questa è stata una nuova esperienza per me e non la dimenticherò. Il Genoa avrà sempre un posto nel mio cuore. Sono sicuro che questa squadra tornerà dove merita!".