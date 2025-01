Genoa, Adamoli: "Squadra non spettacolare, ma sul pezzo e con il destino tra le mani"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Il Genoa è una squadra quadrata, non spettacolare, ma sul pezzo. Per questo dico che non deve tanto guardare agli avversari quanto a se stesso, nel rush finale parte da una posizione di vantaggio e ha il destino nelle proprie mani. La stagione poteva rivelarsi complicata, più fuori dal campo che dentro. Invece ha preso una piega favorevole in entrambe le direzioni e bisogna sfruttarla sino in fondo".

Lo ha detto a We Are Genoa, in onda su Telenord, il giornalista di Repubblica e nostro opinionista, Gessi Adamoli.

Vi proponiamo uno stralcio del suo intervento, la trasmissione integrale è a disposizione on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata al Derby.

