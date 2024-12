Genoa, a Marassi tanti errori e poche emozioni: con il Torino finisce 0-0

E' il quinto risultato utile consecutivo per il Genoa di Patrick Vieira,ma per i rossoblù non si rompe il tabu' Ferraris: finisce solo lo 0 - 0 contro il Torino di Vanoli. Un punto che fa morale per un Grifone meno brillante delle ultime due gare, e soprattutto meno preciso. Tanti gli errori da una parte e dall'altra, i granata vanno più vicini al gol (palo di Vojvoda nel primo tempo, conclusione pericolosa di Tameze nel recupero), ma alla fine entrambe le squadre portano a casa qualcosa.

Nel Genoa non incidono i cambi, né Vitinha né Balotelli sembrano ancora in condizione mentre Badelj è parso meno lucido del solito. Bene la difesa ma sarà importante il recupero di Vasquez contro il Milan, trasferta in programma domenica prossima

LA CRONACA

Più attivo il Torino dopo un quarto d'ora di gara, il Genoa copre bene e quando puo' riparte. Sanzionato il fallo in attacco di Thorsby in area di rigore granata, contrasto con Masina che arriva prima sul cross di Martin.

Al 21' non riesce lo schema al Genoa su punizione, Milinkovic-Savic interviene due volte e blocca la sfera. Successivamente sul cross deviato di Zanoli è Badelj a colpire al volo, postura scoordinata e tiro alle stelle.

Al 28' il tentativo dalla distanza di Linetty, palla debole e centrale facile per Leali. Poco più tardi Leali blocca un altro tentativo del Torino, la deviazione di testa di Gineitis finisce tra le braccia del numero 1 rossoblù

Grossa occasione per il Genoa al 34': la discesa di Zanoli premia l'inserimento di Frendrup in area, il tiro viene murato e alzato a Ricci in scivolata: palla in corner.

Episodio per la moviola al 35': Coco lotta con Pinamonti con il pallone che viene stoppato da Coco fra braccio e coscia, dopo un check con la sala Var l'arbitro Marinelli lascia proseguire

Palo del Torino al 39': bella azione che si sviluppa sulla destra, sul cross morbido di Pedersen non arriva in acrobazia Sanabria, Vojvoda arriva e trova il palo esterno. Arriva ancora il Torino alla conclusione Gineitis fa andare a terra Leali, che blocca. Granata che crescono con il passare dei minuti

Confusione nell'area di rigore del Torino: Miretti cade a terra ma si gioca, palla che arriva a Martin bravo a sfondare e cercare Pinamonti che svirgola, Thorsby lotta anche da terra ma alla fine commette fallo, Il norvegese viene anche ammonito per proteste. Si chiude il primo tempo

SECONDO TEMPO

Tanti errori da una parte e dall'altra, il Genoa in particolare non riesce ad arrivare a una conclusione pulita e si incarta negli ultimi metri.

Il primo cambio è per il Genoa, fuori Badelj per Vitinha. Doppio cambio invece in casa Torino, escono Adams e Vojvoda per Sosa e Karamoh

Al 74' recupero palla del Genoa, Miretti sbaglia il passaggio sull'inserimento di Zanoli in area

Meno di un quarto d'ora per Balotelli, che prende il posto di Pinamonti

83' - l'accellerata di Zanoli viene interrotta alla grande da Ricci, che si rifugia in angolo. Corner tra le braccia poi di Milinkovic. Dall'altra parta termina a lato il tentativo di Karamoh

Thorsby prende un colpo al volto e viene sostituito: dentro il giovane Masini

Gol annullato al Torino all'89: Coco tocca il pallone con la mano prima che Karamoh segni il vantaggio. Si resta 0-0

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Matturro, Martin; Thorsby (dall'88' Masini), Badelj (dal 66' Vitinha), Frendrup; Zanoli, Pinamonti (dal 78' Balotelli), Miretti All. Vieira

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen (dall'82' Lazaro), Ricci, Linetty (dall'88 Tameze), Gineitis, Vojvoda (dal 67' Sosa); Adams (dal 67' Karamoh), Sanabria (dal 82' Njie) All. Vanoli

Ammoniti Thorsby, Masini (G)