Gaslini e Fusion AI Labs, alleanza triennale per innovare la sanità digitale

A Genova prende forma una nuova alleanza tra sanità e innovazione tecnologica, con l’obiettivo di migliorare concretamente l’organizzazione dei servizi e l’esperienza dei pazienti. Presso Villa Quartara, sede della Gaslini Academy, è stato firmato un protocollo d’intesa tra l’Istituto Giannina Gaslini e Fusion AI Labs, società attiva nella ricerca applicata all’intelligenza artificiale. L’accordo, della durata di tre anni, prevede la sperimentazione di soluzioni digitali avanzate per ottimizzare i processi organizzativi, amministrativi e logistici dell’ospedale pediatrico ligure. Il progetto nasce con l’intento di rendere più accessibili ed efficienti i servizi per le famiglie, riducendo il peso delle attività burocratiche e migliorando la gestione delle risorse interne. La collaborazione si articolerà in sette aree pilota considerate strategiche per intervenire sui principali punti critici della vita ospedaliera. Tra queste, particolare attenzione sarà dedicata alla gestione dei turni del personale, alla distribuzione dei carichi di lavoro e all’organizzazione delle competenze. Un altro ambito chiave riguarda la logistica e il procurement, dove si punta a rendere più efficiente la gestione delle scorte e dei flussi di acquisto. Sul fronte amministrativo, l’obiettivo è semplificare le procedure di accettazione e tutti i processi non clinici che incidono sul tempo operativo degli operatori sanitari. Un elemento centrale dell’intesa è rappresentato dalla tutela dei dati personali e dal rispetto delle normative vigenti. Ogni intervento sarà infatti sottoposto a una valutazione preventiva di impatto, all’interno di un modello di governance strutturato che mira a garantire un utilizzo etico e responsabile dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario. Oltre alla sperimentazione tecnologica, l’accordo apre anche prospettive di sviluppo per il territorio. È infatti in corso un dialogo con la Fondazione Gerolamo Gaslini per la possibile acquisizione e riqualificazione di Villa Doria Spinola, con l’obiettivo di realizzare un polo di ricerca avanzata dedicato all’intelligenza artificiale applicata alle scienze della vita. Le attività di formazione e divulgazione continueranno invece a svolgersi nelle sedi storiche dell’istituto, rafforzando il legame tra ricerca pediatrica e innovazione digitale. L’iniziativa rappresenta un passo significativo nel percorso di modernizzazione del sistema sanitario locale, con l’ambizione di coniugare tecnologia, efficienza e centralità della cura.

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