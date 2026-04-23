"Non solo farmaci e più movimento": dal congresso Arca le linee guida dei cardiologi

Nel corso del congresso dell’Associazione Regionale Cardiologi Ambulatoriali (ARCA) sono emerse indicazioni sempre più chiare su un cambio di paradigma nella gestione delle malattie cardiovascolari: non più soltanto terapia farmacologica, ma un approccio integrato che mette al centro stile di vita, prevenzione e attività fisica strutturata. Tra i protagonisti dell’evento, la Laura Casalino, presidente ARCA Liguria, ha sottolineato come la cardiologia territoriale stia assumendo un ruolo decisivo nella gestione dei pazienti cronici. L’obiettivo, ha evidenziato, è quello di rafforzare il legame tra specialisti ambulatoriali e medicina generale, migliorando l’aderenza alle terapie e riducendo il rischio di eventi cardiovascolari attraverso un controllo più capillare dei fattori di rischio. Un altro contributo significativo è arrivato dalla Maria Luisa Borci, membro ARCA, che ha richiamato l’attenzione sull’importanza dell’attività fisica come “farmaco naturale”. Secondo le nuove indicazioni discusse al congresso, il movimento regolare e personalizzato in base alle condizioni del paziente rappresenta una componente terapeutica fondamentale, al pari dei trattamenti farmacologici tradizionali. Il confronto tra specialisti ha messo in evidenza come l’evoluzione della cardiologia ambulatoriale stia andando verso modelli sempre più preventivi, in cui la gestione del paziente non si limita alla cura della malattia conclamata, ma interviene precocemente sui fattori di rischio come ipertensione, dislipidemia, sedentarietà e alimentazione scorretta. In questo scenario, il ruolo delle società scientifiche come ARCA diventa strategico per diffondere linee guida aggiornate e promuovere una cultura della prevenzione condivisa. L’integrazione tra farmaci, movimento e educazione sanitaria rappresenta oggi la direzione principale indicata dai cardiologi, con l’obiettivo di migliorare qualità e aspettativa di vita dei pazienti cardiovascolari.

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