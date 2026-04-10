Gaslini, dal 22 al 29 aprile Open Week della salute femminile con screening e webinar

Una settimana interamente dedicata alla prevenzione e alla salute femminile. Dal 22 al 29 aprile l’Istituto Giannina Gaslini partecipa all’Open Week 2026 promossa da Fondazione Onda ETS, offrendo visite specialistiche, esami diagnostici e momenti informativi gratuiti rivolti alle donne di tutte le età.

L’iniziativa si inserisce in un progetto nazionale di grande rilievo, volto a promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce, facilitando l’accesso a prestazioni sanitarie di qualità. Il Gaslini si presenta a questo appuntamento con la conferma dei 3 Bollini Rosa, il massimo riconoscimento assegnato agli ospedali che si distinguono per i servizi dedicati alla salute femminile.

Il programma è ricco e articolato. Si parte il 22 aprile con visite endocrinologiche e metaboliche, affiancate da un ciclo di densitometrie ossee rivolte a chi non ha mai effettuato questo esame. Nella stessa giornata spazio anche a consulenze specialistiche sul diabete gestazionale e a visite per la diagnosi delle patologie tiroidee, con particolare attenzione ai casi di familiarità.

Il 23 e il 28 aprile saranno dedicati al supporto psicologico, con colloqui individuali rivolti a giovani donne affette da malattie rare, un ambito spesso delicato in cui l’accompagnamento emotivo rappresenta un elemento fondamentale del percorso di cura. Proseguiranno inoltre le sessioni di densitometria ossea.

Il 24 aprile sarà una giornata particolarmente significativa, con visite dedicate a obesità e ipercolesterolemia nei giovani e, soprattutto, con un importante momento di divulgazione: il webinar aperto a tutti “La gravidanza ad alto rischio”, che offrirà informazioni utili e aggiornate su un tema di grande rilevanza clinica e sociale.

Nella seconda parte della settimana, il 27 e 28 aprile, spazio alla nutrizione con televisite dietologiche personalizzate, mentre il ciclo di densitometrie ossee si concluderà il 29 aprile.

Tutte le prestazioni, ad eccezione del webinar, prevedono prenotazione obbligatoria e rappresentano un’opportunità concreta per avvicinarsi a servizi specialistici di alto livello.

L’Open Week si inserisce nel più ampio network dei Bollini Rosa, che coinvolge centinaia di strutture sanitarie in tutta Italia. Un progetto che negli anni ha registrato una crescita significativa, sia in termini di adesioni sia di impatto, testimoniando una sempre maggiore attenzione verso la medicina di genere e la prevenzione.

Con questa iniziativa, il Gaslini conferma il proprio impegno nel promuovere la salute della donna attraverso un approccio integrato che unisce prevenzione, diagnosi e informazione, offrendo servizi accessibili e qualificati e mettendo al centro i bisogni delle pazienti.

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