Garante tutela e benessere animali, ok unanime del consiglio comunale alla proposta di Forza Italia

Il Consiglio comunale di Genova ha oggi approvato all'unanimità la proposta di iniziativa consiliare del Capogruppo di Forza Italia in Sala Rossa Mario Mascia per l'istituzione del Garante della tutela e del benessere degli animali in città.

"Questa figura di garanzia è già attiva in altre città (Milano, storica pioniera, Roma, Napoli, Cagliari, Como, Bergamo, Livorno, Pisa, Verona, Modena) e in alcune regioni come Piemonte e Sicilia ma la novità è che nel regolamento di istituzione di questa figura di garanzia a Genova gli animali per la prima volta vengono definiti come «creature» senzienti: è un omaggio a San Francesco d'Assisi, nel 1979 proclamato da Papa Giovanni Paolo II Patrono dei Cultori dell'Ecologia anche per il suo Cantico delle Creature, e a Papa Francesco che nella enciclica Laudato Si' ha valorizzato la sensibilità verso gli animali intesi appunto come soggetti della creazione divina e non mere res, cose oggetto di dominio e sfruttamento umano" dichiara Mario Mascia, Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, autore anche della proposta di riforma del Regolamento Animali.

"«Creature» è un termine inedito in ambito giuridico, che rende appieno il valore intrinseco degli animali anche a prescindere dall'utilità economica o pratica per l'uomo" sottolinea Mascia, avvocato penalista, e

già autore delle proposte approvate dal Consiglio Comunale di Genova per l'istituzione del Garante dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza nel 2018 e del primo Garante dei Diritti degli Anziani in Italia nel 2021 "Nell'Articolo 13 del Trattato di Lisbona (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), firmato nel 2007 ed entrato in vigore nel 2009, gli animali sono definiti semmai come «esseri» senzienti e questa stessa definizione giuridica è stata ripresa e riconosciuta in diverse altre fonti normative, scientifiche e filosofiche, come il Codice Civile francese che nel 2015 è stato modificato per definire gli animali come "esseri vivi dotati di senzienza" (Articolo 515-14), superando la vecchia classificazione che li assimilava a "beni mobili", come i codici civili tedesco e svizzero che con norme specifiche qualificano espressamente gli animali non come cose, come le leggi approvate da Nuova Zelanda e Regno Unito (in primis l'Animal Welfare Act) che riconoscono formalmente lo status giuridico di «esseri senzienti» a vertebrati e ad alcuni invertebrati complessi (come polpi e granchi) o come infine la Dichiarazione di Cambridge sulla Coscienza (2012), un importantissimo documento firmato da neuroscienziati di tutto il mondo che attesta come gli animali non umani (mammiferi, uccelli e molte altre creature, inclusi i polpi) possiedano i substrati neuroanatomici, neurochimici e neurofisiologici necessari per generare la coscienza e provare stati affettivi".

"Il Garante istituito oggi tutelerà gli animali in città in sè e nelle loro interrelazioni simbiotiche, affettive o curative con persone e comunità cittadine” aggiunge Mascia, che è stato anche Assessore della Giunta Bucci bis “consacrando per la prima volta nero su bianco le libertà che vanno assicurate agli animali come creature senzienti compatibilmente con le loro caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche:

1)la libertà dalla fame, dalla sete e dalla malnutrizione; 2)la libertà dal disagio fisico e ambientale; 3) la libertà da dolore, ferite e malattie; 4) la libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie – specifiche normali; 5) la libertà da paura e angoscia – distress. Anche su questo fronte nessuno può negare la lungimiranza di Silvio Berlusconi, che il 20 maggio 2017 fondò, insieme a Michela Vittoria Brambilla, il Movimento Animalista ed anzi va riconosciuta la modernità della proposta politica di Forza Italia, che col Segretario Nazionale Antonio Tajani ha dedicato al benessere degli animali un dipartimento ad hoc, guidato da Rita Dalla Chiesa, per il riconoscimento degli animali come veri membri della famiglia, per le detrazioni fiscali di spese veterinarie e alimentari e per una stretta definitiva contro i canili lager e i maltrattamenti".

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