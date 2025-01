Galizia, allarme pesca: con il cambiamento climatico crolla del 90% la produzione di vongole e cozze

Un crollo "catastrofico" delle risorse di molluschi sta colpendo la Galizia, principale fonte europea di frutti di mare e secondo produttore mondiale di cozze dopo la Cina. Secondo i pescatori locali, alcune varietà di vongole e telline sono diminuite fino al 90% negli ultimi anni.

Dati preoccupanti - Un rapporto pubblicato da un sito specializzato in pesca rivela che nel 2023 la raccolta di vongole è crollata dell'80% rispetto all'anno precedente, mentre alcune specie di vongole hanno registrato una riduzione del 78%. Anche la produzione di cozze ha subito un calo drastico, passando dalle 250.000 tonnellate del 2021 alle 178.000 dello scorso anno, il livello più basso degli ultimi 25 anni.

Cause del declino - María del Carmen Besada Meis, presidente dell'associazione dei pescatori di San Martiño nella Ría de Arousa, ritiene che il cambiamento climatico sia uno dei principali responsabili. Le piogge torrenziali degli ultimi due anni hanno abbassato la salinità delle rías, danneggiando gli ecosistemi marini. "Non abbiamo prove scientifiche concrete, ma servono ricerche approfondite per capire cosa sta succedendo e come intervenire", afferma.

Inquinamento - Greenpeace Spagna indica anche l'inquinamento come una delle cause principali. "I maggiori responsabili sono gli scarichi industriali, agricoli e delle fabbriche di conserve ittiche", dichiara Marta Martín-Borregón, responsabile oceani dell'organizzazione. Inoltre, il progetto di riapertura della miniera di rame Touro-Pino e la proposta di costruzione di un grande impianto di cellulosa, che consumerebbe 46.000 metri cubi d'acqua al giorno, destano preoccupazioni tra ambientalisti e pescatori.

Conseguenze ecologiche - La società idrica della Galizia segnala che ogni anno vengono effettuati oltre 2.000 scarichi in mare, il 10% dei quali supera i limiti legali di tossicità. Il riscaldamento delle acque sta inoltre alterando gli ecosistemi, rendendo difficile la sopravvivenza di alcune specie. "Le rías sono solitamente fredde e ricche di nutrienti, ma con l'aumento delle temperature molte specie non riescono più a prosperare, in particolare le cozze", avverte Martín-Borregón.

Altri fattori - La riduzione della salinità è aggravata anche dall'apertura delle dighe durante la bassa marea, che immette grandi quantità di acqua dolce nelle rías, causando un'elevata mortalità tra i molluschi, specialmente tra le vongole. Inoltre, il riscaldamento delle acque ha favorito la diffusione del granchio blu, una specie invasiva originaria dell’Atlantico occidentale e del Golfo del Messico, che preda granchi locali di alto valore commerciale.

Uno spiraglio positivo - L'unico dato positivo è il lieve aumento della produzione di ostriche, ma per il resto il settore è in crisi. "Non possiamo vivere così", conclude Besada Meis. "Continuiamo a lavorare, ma sopravviviamo grazie ai sussidi di disoccupazione."

