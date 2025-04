Rimini, gli allestimenti fieristici diventano arredi solidali e percorsi inclusivi

Legno, parquet e altri materiali provenienti dagli stand delle fiere rinascono sotto forma di arredi per famiglie in difficoltà, orti inclusivi e installazioni educative. A Rimini, il progetto “Rinascere insieme” promosso da IEG e realizzato da Prostand, azienda del gruppo, trasforma la dismissione degli allestimenti fieristici in un’opportunità sociale concreta.

Allestimenti dismessi – Dagli spazi espositivi alla vita quotidiana, i materiali usati per realizzare gli stand nelle fiere organizzate da Italian Exhibition Group trovano una seconda destinazione. Il progetto “Rinascere insieme”, nato dalla collaborazione con associazioni del territorio, punta al riuso in chiave solidale. L’iniziativa coinvolge Prostand, società specializzata in architettura temporanea e parte del gruppo IEG.

Associazioni coinvolte – I materiali lignei e il parquet vengono recuperati e rielaborati con il supporto dell’associazione riminese Amici del Sottomarino giallo. Una parte di essi diventa tavoli, scaffali e altri complementi d’arredo per famiglie seguite dall’associazione, che vive situazioni di disagio economico o sociale. Altri elementi, invece, sono impiegati nella realizzazione dell’installazione “Esperienze al cubo”, un percorso immersivo che stimola tatto, olfatto e udito, rivolto a bambini e ragazzi a Viserba.

Inclusione e ambiente – Il progetto si articola anche in due iniziative legate alla sostenibilità ambientale e all’inclusione sociale. “Verde inclusivo – Milleorti per il turismo” utilizza i materiali per costruire staccionate, contenitori e segnaletica all’interno di un orto comunitario gestito da persone con disabilità intellettiva presso Casa Macanno. Il progetto si inserisce in un percorso educativo e lavorativo che coinvolge utenti e operatori del sociale.

Sostegno abitativo – “Il parquet solidale” è invece un’iniziativa in collaborazione con l’associazione Papa Giovanni XXIII. Qui i materiali recuperati, in particolare parquet e fusti di vernice parzialmente usati, vengono destinati ad abitazioni di famiglie in difficoltà, oratori e spazi di accoglienza, contribuendo al miglioramento delle condizioni abitative senza costi aggiuntivi.

Economia circolare – “Scegliamo di dare ai nostri materiali un valore che va oltre la fiera, arrivando direttamente al cuore della comunità”, spiega Roberto Bondioli, amministratore delegato di Prostand. “Il progetto Rinascere insieme conferma l’impegno verso un modello di economia circolare che non solo riduce gli sprechi, ma genera un impatto sociale positivo per il territorio, coniugando sostenibilità e responsabilità sociale”.

Prostand e IEG – Attiva da 25 anni, Prostand opera nel settore dell’architettura temporanea ed è controllata dal 2018 da IEG, il gruppo fieristico nato dalla fusione tra Rimini e Vicenza. Ogni anno a novembre, IEG organizza a Rimini Ecomondo, tra i principali eventi europei dedicati alla green e circular economy. L’esperienza e la rete di partner sul territorio permettono di trasformare materiali a fine ciclo in nuove risorse per la comunità.

