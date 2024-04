FVG Rail: inaugurato il Tornio in fossa presso l’Officina Manutenzione Rotabili di Udine

Si è svolto questa mattina a Udine presso l’Officina Manutenzione Rotabili FVG Rail l’evento di inaugurazione del Tornio in fossa, un macchinario che permette di eseguire interventi di manutenzione e, in particolare, l’operazione di ri-profilatura delle ruote di locomotive e carri ferroviari senza doverle smontare e con un conseguente notevole risparmio in termini di tempo e di costo.

L’attrezzatura, unica disponibile in tutto il nord Italia, è di particolare rilievo in quanto si colloca in posizione strategica sia rispetto al corridoio Baltico-Adriatico sia al corridoio Scan-Med.

Inaugurata nel 2019, FVG Rail ha sostenuto per il Tornio in fossa un investimento complessivo di € 1,5 mln ca., che si va ad aggiungere a quello già affrontato per il recupero dell’area, pari a € 3,5 mln ca.

La cerimonia odierna ha visto la partecipazione di oltre 200 persone tra esponenti del mondo ferroviario, del tessuto imprenditoriale locale e delle Istituzioni.

Sono intervenuti, tra gli altri:

Guido Porta, Presidente FVG Rail S.p.A.

Cristina Amirante, Assessore alle Infrastrutture e Territorio Regione Friuli-Venezia Giulia (qui una sintesi del suo intervento)

Ivano Marchiol, Assessore a Lavori pubblici, Viabilità, Verde pubblico Comune di Udine

On. Graziano Pizzimenti, Camera dei Deputati

Michele Nencioni, Direttore Generale Confindustria Udine

Gianpaolo Graberi, Amministratore Delegato Ferrovie Udine Cividale

Martin Ausserdorfer, Presidente InRail S.p.A. e Amministratore Delegato Rail Traction Company

Nel corso del suo intervento, l’Ing. Porta, Presidente di FVG Rail, ha sottolineato la strategicità di questo investimento per gli stakeholder e per le Imprese Ferroviarie, che, nello specifico, potranno beneficiare di importanti risparmi legati al minor tempo di fermo locomotive (da oltre 5 giorni a soltanto qualche ora di stop), rivolgendo, infine, un accorato appello a RFI affinché sia al più presto ripristinato il collegamento ferroviario dell’Officina con la stazione di Udine Centrale, elemento imprescindibile per consentire l’ingresso di rotabili lunghi fino a 180 metri.