Fusione San Martino-Villa Scassi, Toti: "Verso un'offerta congiunta con il futuro ospedale di Erzelli"

di Marco Innocenti

"Gli ospedali San Martino, Villa Scassi e di Erzelli si integreranno in un'offerta congiunta". La conferma arriva dal presidente di regione Liguria Giovanni Toti che, a margine di una conferenza stampa sul turismo, ha parlato dell'ipotesi di "fusione" fra i due ospedali genovesi, rispondendo alle polemiche generate da questa notizia. "Discuteremo le vocazioni dei singoli presidi nel nuovo piano sanitario - ha poi aggiunto - Il Ponente di Genova da molto tempo aspetta un ospedale importante, tutti i professionisti del Villa Scassi e lo stesso ospedale Villa Scassi saranno valorizzati. In autunno ragioneremo sulla revisione del piano sanitario nella città di Genova, una revisione legata ai poderosi investimenti del Pnrr e al fatto che finalmente l'ospedale di Erzelli sarà costruito, qualcuno forse sperava di 'no' cercando di guadagnare qualche consenso remando contro".