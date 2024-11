Fungaioli e boschi sporchi? "Nelle zone libere, i sindaci facciano andare solo chi pulisce"

E' tempo di sementin per chi ha la passione dei funghi. Ma, intanto, si estende l'amarezza per le condizioni di molti boschi non più produttivi.

Come rimedio, nella nuova puntata di Benvenuti in Liguria, giunge dalla Val Greveglia la ricetta del Cucinosofo, Sergio Rossi. L'affermazione all'interno di un'azienda agricola in un puntata con ospite settimanale il noto cuoco di Bergeggi, Claudio Pasquarelli, per oltre 30 anni detentore della stella Michelin poi abbandonata per dedicarsi anima e corpo a una cucina totalmente ligure.

Cosa dice Rossi? "Nelle zone ancora libere da cartellini, i sindaci premino chi fa del volontariato e pulisce i versanti. Quando arriva la stagione dei funghi, solo quelle persone abbiano il diritto di andarli a cercare".