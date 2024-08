FS Treni, Presentato l’Espresso Riviera: collegamento tra Milano, Liguria e Costa Azzurra

Si è svolta ieri, alla presenza dell’Amministratore Delegato di FS Treni Turistici Italiani, Luigi Cantamessa, e dell’Amministrazione Delegato di Trenitalia France, Marco Caposciutti, la conferenza stampa di presentazione dell’Espresso Riviera. Un’iniziativa organizzata in territorio francese, insieme alla Camera di Commercio italiana a Nizza, con l’intenzione di valorizzare a pieno il legame tra le due realtà del Polo Passeggeri del Gruppo FS e la Francia. Il servizio internazionale è stato reso possibile grazie alla disponibilità di SNCF Reseau, gestore dell’infrastruttura francese e alla collaborazione in ottica di Polo Passeggeri tra FS Treni Turistici Italiani e Trenitalia France, la società di Trenitalia che opera in Francia. Questo servizio è un importante passo avanti verso un turismo ferroviario capace di integrare i territori e offrire un servizio diverso grazie alla carrozza ristorante e il vagone bagagliaio dove potranno essere custoditi i bagagli ingombranti o l’attrezzatura sportiva.

L’Espresso Riviera parte da Milano Centrale alle ore 7:35, nei week end dal 3 agosto a fine settembre, con arrivo a Nizza alle 13:58, per quanto riguarda la tratta Nizza – Milano la partenza è prevista alle 17:12 con arrivo nel capoluogo meneghino alle ore 23:40 con fermate a Pavia, Genova Piazza Principe, Varazze, Savona, Albenga, Alassio, Diano, Imperia e Ventimiglia.

Luigi Cantamessa, amministratore delegato di FS Treni Turistici Italiani ha espresso grande soddisfazione per la nascita dell’Espresso Riviera: “ringraziamo la SNCF per aver reso possibile la realizzazione di questo treno in collaborazione con i colleghi di FS Trenitalia France. L’Espresso Riviera di quest’anno è il primo passo di un collegamento affascinante. Rappresenta una nuova opportunità per riscoprire il piacere del viaggio in treno, permettendo ai passeggeri di godere dei paesaggi mozzafiato e delle località più suggestive che si incontrano lungo il tragitto. Non è solo un viaggio, ma un’esperienza che consente ai viaggiatori di vivere il “bel viaggiare” comodamente seduti nella carrozza ristorante o nella privacy degli scompartimenti appositamente pensati per chi cerca comfort e riservatezza. Il treno, con la sua livrea blu e azzurra – quasi a richiamare le tonalità di questo bel mare - accompagna i passeggeri in un viaggio che unisce tradizione e innovazione; il tutto su una rotta ferroviaria della quale si sentiva la mancanza. Il collegamento, limitato quest'anno a Nizza, è destinato a espandersi, con la prospettiva di aumentare la frequenza delle corse e di estendere il tragitto.”

Un senso di collaborazione tra diverse realtà che è molto sentito dentro tutto il Gruppo FS come dichiarato da Marco Caposciutti, Presidente Trenitalia France: "Trenitalia France partecipa a questa iniziativa del treno turistico Milano-Nizza facendo da impresa ferroviaria nella tratta francese Ventimiglia-Nizza grazie all'organizzazione e alle certificazioni che ha e che consentono di esercire in Francia non solo treni alta velocità ma tutte le tipologie di treni viaggiatori. Questa operazione è un esempio di stretta collaborazione tra 3 società del Polo Passeggeri (Trenitalia, FS Treni Turistici Italiani e Trenitalia France) al fine di sviluppare il traffico turistico e contribuire al miglioramento delle relazioni transfrontaliere tra Italia e Francia"

I biglietti per viaggiare a bordo di Espresso Riviera sono acquistabili sul sito www.fstrenituristici.it e su tutti i canali di vendita di Trenitalia, app, biglietterie di stazione e self service.