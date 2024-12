FS, nuovo Piano Strategico: rilancio del trasporto merci su rotaia

Il Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, presentato dall’amministratore delegato Stefano Antonio Donnarumma, è accolto con favore dall’Associazione Fermerci. Con oltre 100 miliardi di euro di investimenti previsti nei prossimi cinque anni, il piano punta a rafforzare il trasporto merci su rotaia, promuovendo sostenibilità, innovazione e competitività, come riporta Ferpress.

Ruolo cruciale – “Questo Piano rappresenta una risposta concreta alle sfide infrastrutturali, economiche e ambientali del Paese,” ha dichiarato Clemente Carta, presidente di Fermerci. Il progetto si propone di potenziare le infrastrutture ferroviarie e promuovere il trasporto intermodale, riducendo l’impatto ambientale della logistica e rendendo il settore più competitivo.

Connessioni strategiche – Tra gli obiettivi prioritari c’è il miglioramento delle connessioni tra nodi logistici e porti nazionali, considerati essenziali per integrare il trasporto ferroviario merci nella transizione ecologica. Carta ha sottolineato: “La maggiore connessione con i porti è strategica per il futuro del settore, grazie alla minore impronta carbonica della rotaia rispetto ad altre modalità di trasporto.”

Innovazione e digitalizzazione – Il Piano dà grande spazio a innovazione tecnologica e digitalizzazione dei processi, elementi chiave per rispondere alle sfide di un mercato in evoluzione. “Investire in tecnologia e partnership per il trasporto multimodale è fondamentale per un sistema logistico moderno ed efficiente,” ha aggiunto Carta.

Quadro normativo – Tuttavia, Fermerci evidenzia l’importanza di affiancare agli investimenti infrastrutturali un quadro regolatorio chiaro e politiche di sostegno per le imprese, in modo da garantire stabilità e crescita per il settore ferroviario.

Sostenibilità e crescita – “Con questo approccio integrato, il Piano 2025-2029 offre un’opportunità cruciale per rilanciare il trasporto merci su ferrovia e favorire la transizione ecologica del Paese,” ha concluso Carta.