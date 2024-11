FS Logistica a Ecomondo: la ferrovia come chiave per un futuro sostenibile

Il Polo Logistica del Gruppo Ferrovie dello Stato è presente a Ecomondo, la fiera internazionale della tecnologia green in corso a Rimini. La partecipazione sottolinea l’impegno del gruppo verso la sostenibilità e l’intermodalità, aspetti cruciali per il raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione, come si legge su Ferpress.

Al centro della strategia del Polo Logistica c’è il trasporto su ferro, considerato la soluzione più efficace per ridurre le emissioni. Silvio Damagini, AD di Mercitalia Rail, sottolinea: “Il trasporto su ferro è l’unica chiave verosimile per raggiungere gli obiettivi richiesti dall’UE”. Questo approccio ha permesso nel 2022 di risparmiare 1,5 milioni di tonnellate di CO2, togliendo l’equivalente di 30 camion dalle strade per ogni treno operativo.

Il Gruppo FS si distingue anche nel trasporto di rifiuti su ferro, con un milione di tonnellate trasportate nel 2023. Attraverso un network intermodale che collega 22 Paesi, il Polo Logistica garantisce flessibilità e capillarità, integrando i trasporti ferroviari per le lunghe tratte con il trasporto su gomma per il primo e ultimo miglio. Grazie a questo modello, il 99% dei rifiuti viene avviato al riciclo.

FS sta investendo nel rinnovo della propria flotta per migliorare l’efficienza energetica. Sono in fase di acquisto 130 locomotive elettriche e nuovi mezzi ibridi e alimentati da fonti sostenibili come HVO. L’energia utilizzata per l’attività ferroviaria, per il 72%, proviene