FS al fianco di Milano Cortina 2026: orgoglio italiano nel segno della mobilità ecosostenibile

Il Gruppo FS rinnova il proprio sostegno ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 presentando una nuova versione dello spot della campagna istituzionale “L’emozione di essere italiani”. Il messaggio, pensato per accompagnare l’avvicinamento all’evento, celebra i valori dello sport e conferma l’impegno del Gruppo nel promuovere una mobilità sostenibile, efficiente e inclusiva.

Il nuovo spot, trasmesso sui principali canali televisivi, mette in risalto il ruolo di FS come Mobility Premium Partner dei Giochi. Il contributo del Gruppo consiste nel garantire un sistema di trasporti all’altezza di un evento che interesserà tre regioni – Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige – e che richiamerà milioni di persone, tra atleti, addetti ai lavori, turisti e residenti.

Questo impegno si inserisce nella visione del Piano Strategico 2025–2029, orientato al potenziamento della mobilità nazionale. Per Milano Cortina 2026, ciò significa offrire servizi puntuali e affidabili, incentivare l’uso del treno e del trasporto collettivo a basso impatto ambientale e garantire accessibilità totale, anche alle persone con disabilità, elemento in piena sintonia con lo spirito paralimpico.

La campagna si affianca inoltre alla mostra “Le ferrovie d’Italia (1861–2025). Dall’Unità nazionale alle sfide del futuro)”, realizzata da VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia in collaborazione con FS. L’esposizione, ospitata al Vittoriano fino all’11 gennaio, rientra nel programma celebrativo dei 120 anni delle Ferrovie dello Stato e racconta l’evoluzione del sistema ferroviario italiano fino alle prospettive future.

Come Mobility Premium Partner, il Gruppo FS assume un ruolo centrale nella gestione della mobilità olimpica grazie all’integrazione tra le proprie società: RFI e Anas per infrastrutture ferroviarie e stradali; Trenitalia, Busitalia e FS Logistix per il trasporto passeggeri e merci; FS Sistemi Urbani, FS Security e Italferr per la pianificazione, la gestione dei flussi, la sicurezza e l’innovazione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.