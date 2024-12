Freddo in arrivo su Genova, Tursi attiva il piano per i senza fissa dimora

Con l’arrivo della prima ondata di freddo in Liguria, il Comune di Genova dà il via al Piano Inverno. Da lunedì 9 dicembre, fino a 100 posti aggiuntivi saranno disponibili per accogliere le persone senza dimora, garantendo riparo, pasti caldi e innovazioni per promuovere inclusione sociale.

Strutture di accoglienza – Il Piano prevede 25 posti presso il Seminario del Righi, 13 presso San Bernardo e 10 dalla Fraternità delle Parrocchie, gestiti dalla Caritas. A questi si aggiungono 50 nuovi posti presso la struttura comunale di vico Chiusone, realizzata grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Orari e servizi – Le strutture saranno aperte ogni sera dalle 18.30 alle 9.00 e offriranno la cena agli ospiti. In caso di ondate di freddo estreme, segnalate con il simbolo nero nei bollettini di Arpal, l’accoglienza sarà garantita per l’intera giornata. Particolare attenzione è rivolta a chi possiede animali: la struttura di vico Chiusone accoglierà anche animali di piccola taglia, favorendo così l’accesso delle persone con animali da compagnia.

Volontariato e supporto – La Protezione Civile sarà pronta a intervenire per necessità straordinarie, mentre gli educatori territoriali continueranno a lavorare sul campo per indirizzare e accompagnare le persone verso i luoghi di accoglienza. Il Pronto Intervento Sociale, attivato dalle Forze dell’Ordine, garantirà ulteriori segnalazioni in caso di emergenze.

Innovazione a vico Chiusone – La nuova struttura rappresenta il primo step di un progetto più ampio nel quartiere Campasso. Finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, prevede la trasformazione dei locali di vico Chiusone n.1 in un centro multifunzionale. Oltre all’accoglienza ordinaria, saranno realizzati spazi di socializzazione e laboratori, con l’obiettivo di favorire l’inclusione e il reinserimento sociale. Un ampio terrazzo della struttura diventerà una “piazza in terrazza”, aperta alla cittadinanza.

Parole dell’assessore – “Confermiamo l’impegno dell’Amministrazione, assieme agli enti del Terzo Settore, per creare la rete di accoglienza del Piano Inverno, che sarà attivato a partire da lunedì 9 dicembre” ha dichiarato Lorenza Rosso, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Genova. “Grazie al sostegno della Fondazione San Paolo, inauguriamo una struttura innovativa per rispondere alle esigenze immediate delle persone fragili e favorire la loro inclusione.”

Primo freddo in arrivo – L’avvio del Piano coincide con il primo peggioramento significativo del meteo. Nel weekend dell’Immacolata, correnti artiche porteranno nevicate sull’Appennino e temperature rigide, evidenziando l’urgenza di predisporre misure di protezione per le fasce più deboli della popolazione.