Fratelli Cosulich: nel Regno Unito nasce Express Global Transport Ltd, nuova divisione di trasporto espresso su misura

Express Global UK, la società nel Regno Unito del principale brand di spedizione Express Global, di proprietà e operato dal Gruppo Fratelli Cosulich, annuncia la creazione della sua divisione di trasporto espresso su misura, Express Global Transport Ltd.

Questa azienda offrirà un servizio di corriere espresso su tutto il territorio nazionale, che va dalla distribuzione regionale di pacchi alla spedizione dedicata urgente di spedizioni fino a 1500 kg.

Una combinazione di fattori ha portato a una forte domanda di tali servizi. Brexit ha avuto un grave impatto sul numero di autisti, con molti autisti europei costretti a lasciare il paese a causa delle nuove leggi sull'immigrazione. Questa situazione si è aggravata con il progressivo esaurimento del parco auto degli autisti, causato dalle scelte delle grandi aziende come Amazon e i supermercati. Una economia debole ha anche spinto le aziende a optare per una catena di approvvigionamento just-in-time al fine di evitare di bloccare il flusso di cassa in magazzino. Tuttavia, i rischi di questo modello sono evidenti, poiché anche lievi interruzioni del programma potrebbero portare a una catastrofica situazione nella catena di approvvigionamento. Express Global ha individuato la lacuna in questo mercato e sta affrontandola con la creazione di Express Global Transport.

Questa nuova divisione sarà guidata da Ross Wishart (Direttore di Express Global International) e Anthony Clements (Responsabile Commerciale di Express Global International), entrambi con esperienza precedente in attività simili, compresa la proprietà di successo di una franchising di corrieri regionali.

L'impresa nasce dalla visione del Gruppo Fratelli Cosulich di diversificarsi in un modello basato sugli asset, allontanandosi dallo stile tradizionale del spedizioniere e dalla capacità di entrare in nuovi mercati con i propri servizi. Questo contribuirà ad aumentare l'esposizione del marchio Express Global. Allo stesso modo, il funzionamento di Express Global Transport consentirà a Express Global International di offrire nuove soluzioni di trasporto, mantenendo il reddito all'interno del gruppo.

La società avrà la sua sede strategica a Felixstowe, il più grande porto del Regno Unito, con eccellenti collegamenti infrastrutturali a Londra e al cuore del paese, il che lo rende una soluzione ideale per la vasta comunità logistica di questa regione. Con un solido piano aziendale e il supporto finanziario del Gruppo, c'è il potenziale per una significativa crescita non solo presso la sede centrale di Felixstowe, ma anche in altre importanti aree logistiche e industriali in tutto il paese con mire anche europee.

Ross Wishart, Direttore di Express Global UK, afferma “Express Global Transport rappresenta un passo strategico per noi, affrontando le sfide legate a Brexit e al mutato panorama della catena di approvvigionamento. Questo passo non solo aumenta l'esposizione del marchio Express Global, ma apre anche le porte a nuovi mercati e opportunità di crescita. È un emozionante nuovo capitolo per l’intero Gruppo Express Global, ci stiamo posizionando strategicamente, guidati dall'esperienza, per garantire soluzioni flessibili e affidabili per i nostri clienti, rimanendo fedeli alla nostra visione di innovazione e adattabilità."

L'investimento e la nuova costituzione dimostrano che il Gruppo Express Global, composto dai brand Express Global, Archimede Gruden e TPG Express, sono impegnati a soddisfare continuamente esigenze e a fornire soluzioni per i propri clienti in un mondo del commercio e della logistica in continua evoluzione.