Uiltrasporti: “Cancellare i fondi per il trasporto merci ferroviario è una scelta scellerata”

La cancellazione definitiva di 65 milioni di euro per il trasporto merci ferroviario è un duro colpo al settore, afferma la Uiltrasporti, che chiede al Governo un cambio di rotta per garantire sostenibilità e crescita, come riporta Ferpress.

Cancellazione dei fondi – La Legge di Bilancio 2025 ha confermato l’eliminazione dei 65 milioni di euro inizialmente destinati all’acquisto di locomotive e carri per il trasporto ferroviario. Questo taglio segue una riduzione precedente di 55 milioni, decisa nonostante l’approvazione di un fondo complessivo di 120 milioni nel 2021.

La posizione della Uiltrasporti – La cancellazione è stata definita una “scelta scellerata” da Uiltrasporti, che in una nota ha evidenziato come il settore stia già affrontando gravi difficoltà. “Invitiamo il Governo a ritornare sui propri passi, reintroducendo, e anzi potenziando, tutte le misure a sostegno del settore”, si legge nel comunicato.

Ferrobonus e sostenibilità – Il sindacato ha ricordato l’importanza di strumenti come il Ferrobonus del 2011, che incentivavano il trasporto merci su rotaia, un’opzione fondamentale per ridurre l’impatto ambientale e promuovere la sostenibilità economica e sociale. “Auspichiamo che il Governo chiarisca una volta per tutte le sue intenzioni in merito al trasporto merci su ferro”, ha aggiunto Uiltrasporti, sottolineando la necessità di allinearsi agli obiettivi comunitari.

Un settore in difficoltà – La decisione di eliminare i fondi rischia di aggravare ulteriormente un comparto già penalizzato, con conseguenze negative per la competitività e per il raggiungimento degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale.

Il trasporto merci ferroviario rappresenta una risorsa strategica per il Paese e necessita di un chiaro impegno da parte del Governo per essere rilanciato.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.