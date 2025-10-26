Frantoio del futuro in Umbria: digitale, sostenibile e iper-efficiente

In Umbria, il Frantoio Trampolini di Perugia si rinnova con l’impianto digitale Polat, che unisce tradizione centenaria e tecnologia avanzata. Ogni fase della produzione dell’olio extravergine è monitorata e ottimizzata da sistemi automatizzati e software intelligenti, garantendo qualità, efficienza e tracciabilità. Lo scrive Perugia Today.

L’impianto gestisce fino a 35 quintali di olive all’ora, dalla pulitura alla frangitura, dalla termo-controllo delle vasche all’estrazione delicata dell’olio, preservando polifenoli e caratteristiche organolettiche. La centrifuga autopulente e i sistemi di monitoraggio remoto assicurano purezza e costanza del prodotto.

La sostenibilità è centrale: residui di nocciolino e sansa vengono trasformati in biogas o energia termica, rendendo la filiera completamente circolare. Il risultato è un olio più salutare, gustoso e fruttato, frutto dell’integrazione tra digitalizzazione, ecosostenibilità e sapere artigiano della famiglia Trampolini, frantoiani dal 1785.

